Morre Denílson, o "Rei Zulu" um dos jogadores que mais vezes vestiu a camisa do Fluminense

Morreu nesta terça feira (1), Denílson Custódio Machado, apelidado carinhosamente pelo jornalista Nelson Rodrigues de "Rei Zulu". O ex atleta é o sétimo jogador na história que mais vezes vestiu a camisa do Fluminense com 431 partidas. Ele faleceu aos 81 anos de idade.

Ex-capitão do tricolor, o jogador foi campeão brasileiro em 1970, além de ser tetracampeão carioca pelo time (1964, 1969, 1971 e 1973). Pela seleção brasileira "Zulu", disputou a Copa do Mundo de 1966.

Leia também:

Após 5 horas no ar, avião de Lula pousa no México



Um mês após incêndio, Ceasa de São Gonçalo inicia processo de recuperação



Nas redes sociais, o Fluminense lamentou a perda de um dos maiores jogadores da história do clube, a causa da morte não foi divulgada.



"Lamentamos profundamente o falecimento de Denílson, o Rei Zulu, que por muitos anos foi capitão do Fluminense. Desejamos muita força a todos os familiares e amigos em momento tão difícil", postou o clube em nota.