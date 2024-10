Mulher é denunciada após arremessar uma cadela pelas orelhas

Uma mulher foi denunciada pelos vizinhos por maus-tratos a animais. As imagens gravadas pelas testemunhas revelam o momento em que a acusada segura uma cadela pelas orelhas e joga o animal para dentro da residência, localizada em Curicica, na Zona Oeste do Rio.

Na casa viviam mais outros seis cães, além do animal agredido, e também quatro gatos. Segundo informações dos fiscais da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais da Prefeitura do Rio, os animais domésticos estavam em situação de vulnerabilidade.

Os animais estavam com carrapatos, desnutridos, sem água, sem comida. Além disso, os gatos possuem doenças respiratórias.



O caso está sob responsabilidade na 32ª DP (Taquara), onde o crime foi registrado como maus-tratos. Caso a mulher seja atuada, ela pode ser presa por pelo menos dois anos.

Somente em 2024, do mês de janeiro até setembro, no Rio de Janeiro, foram registradas mais de 9.400 denúncias para o programa Linha Verde do Disque Denúncia pelo crime de maus-tratos aos animais.