Bia Miranda desiste de interromper a gravidez e dá sinais de reconciliação com Gato Preto

A influenciadora Bia Miranda voltou atrás na decisão de abortar o filho que está esperando do ex-namorada, Samuel Sant’anna, mais conhecido como Gato Preto. O pai da criança divulgou, no Instagram, uma captura de tela em que Bia pede que ele viaje para o Rio de Janeiro e se declara para o influenciador.

"Te amo muito. Se você quer mesmo ter esse filho, vem para o RJ. Vamos na minha médica ver o bebê, tudo certinho. Eu iria tirar hoje, mas vou esperar você me dar uma resposta", disse Bia em uma troca de mensagens para o ex-namorado.

Ao longo da conversa, Gato Preto afirma que vai para o Rio de Janeiro encontrar com a influenciadora. “Manda localização, vou com a tropa para te buscar ‘fia’”, respondeu.

Captura de tela divulgado pelo influenciador | Foto: Reprodução - Vídeo/Redes Sociais

Sinais de reconciliação



O influenciador não fez questão de esconder que há a possibilidade de voltar com Bia Miranda, pois desde a madrugada desta terça-feira (1°), Gato Preto está publicando vídeos e fotos que deixam no ar uma possível reconciliação. Quando ele estava voltando de uma festa, o influenciador comentou mais uma vez que tem vontade de voltar a namorar.

Logo em seguida, ele publicou um vídeo em que aparece um urso de pelúcia ao seu lado e disse que precisava comprar porque pensou “nela”. “Sempre que vejo um urso já penso nela. Tive que comprar”, alegou Gato Preto.

Toda essa história pode ser acompanhada nas redes sociais dos influenciadores, incluindo o trajeto, de São Paulo para o Rio de Janeiro, usado por Gato preto para se encontrar com Bia Miranda. Também têm vídeos em que o influenciador está conversando com amigos e planejando a ida para o estado vizinho.

Término conturbado

O relacionamento, que durou um mês, chegou ao fim no último domingo (29), o que surpreendeu amigos e fãs, mas principalmente Bia Miranda. O influenciador postou uma foto com outra mulher em um motel, afirmando que estava solteiro. Já Bia, disse que foi dessa forma que descobriu o fim do namoro.

De acordo com a jovem, o ex-namorado “armou um circo” para terminar o relacionamento, algo que ele já dava indícios de querer. “Sabe quando a pessoa arma um circo todo para poder terminar e fazer o que ela já queria fazer e você se sentir culpada? Foi isso que eu senti hoje, eu não fiz nada”, contou ela.

“Se eu tivesse feito alguma coisa, nossa, eu ia estar sabendo o que eu fiz, mas não foi isso que aconteceu. Ele armou uma situação para terminar, o que ele já queria fazer, para ele sair de boa. Ele faz essas coisas, porque ele já me falou que faz essas coisas”, continuou.

A ex-fazenda prosseguiu falando sobre o tema e afirmou que Gato Preto teria confessado que usava essa “técnica” para terminar os relacionamentos.

Gato Preto não encarou da melhor forma a notícia de que iria ser pai novamente, levantando, por várias vezes, dúvidas sobre Bia. Com a intenção de debochar e provocar o ex-namorado, Bia enviou, nesta segunda-feira (30), os testes de gravidez que fez, além de uma foto dela, para o influenciador, que ficou enfurecido e permaneceu debochando da gestação da jovem.