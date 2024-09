'Sem uma gota de água': Moradores denunciam falta de abastecimento há dois meses

Moradores da Rua Nereu Sampaio, no bairro da Estrela do Norte, estão sem abastecimento de água há pelo menos dois meses, recorrendo aos caminhões-pipa fornecidos pela concessionária Águas do Rio, o que tem se mostrado um desafio. A água, quando solicitada, muitas vezes não chega ou os pedidos são cancelados.

Segundo os moradores, o problema começou há dois anos, quando foram instalados hidrômetros e registros na rua, mas a situação se agravou nos últimos dois meses, quando o abastecimento foi completamente interrompido. "O hidrômetro foi instalado há dois anos, e desde então o abastecimento é escasso. Eu, por exemplo, não tenho água. O lado direito da rua não recebe água desde a instalação, enquanto o lado esquerdo, que é mais baixo, ainda recebe um pouco. Mas, nos últimos dois meses, não tem água de jeito nenhum, nem de um lado, nem do outro", explica Mariana Caruso, moradora da rua.

Leia também:

Policial civil reage a tentativa de assalto em lanchonete em Araruama

Gabriel Fuentes pode receber primeira oportunidade como titular no Fluminense

A água não chega nas torneiras dos moradores | Foto: Layla Mussi

Embora a concessionária tenha enviado equipes para verificar o problema, nenhuma irregularidade foi identificada que justificasse a interrupção do abastecimento. Contudo, os moradores relatam que o problema persiste e a dificuldade para solicitar caminhões-pipa só aumenta. "É uma luta conseguir pipa de água. Eu tenho mais de 30 pedidos, e às vezes eles cancelam, até mesmo um dia antes", desabafa Mariana.



Moradores contam que encontram dificuldade para obter caminhão-pipa | Foto: Layla Mussi

Ainda de acordo com os moradores, a Águas do Rio afirma que a situação foi regularizada, mas isso só ocorreu nas ruas vizinhas, que são abastecidas três vezes por semana. "Meu hidrômetro, em quase dois anos, tem menos do mínimo (15 mil litros consumidos), que é por mês para ser pago. O meu vizinho do lado é zerado até hoje”, conta a moradora.

Torneiras estão secas | Foto: Layla Mussi

Em nota, a Águas do Rio informou que enviará uma equipe ao local para averiguar a situação e fornecerá um caminhão-pipa à cliente. A concessionária destacou que, ao longo de 2024, tem realizado obras no sistema de distribuição de água da região, visando à melhoria do abastecimento. A empresa também se colocou à disposição pelo número 0800 195 0 195, para ligações gratuitas ou mensagens via WhatsApp.

Sob supervisão de Marcela Freitas