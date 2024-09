Polícia Civil prende na Zona Norte do Rio mulher acusada de aplicar golpe do falso cadastro para realização de empréstimo

Policiais civis da 27ª DP (Vicente de Carvalho) prenderam uma mulher em flagrante no momento em que ela tentava aplicar um golpe em uma vítima para abrir conta e obter empréstimo fraudulento. A autora foi capturada no bairro Vila da Penha, na Zona Norte do Rio.

A ação ocorreu após investigação da própria distrital, que começou a monitorar a criminosa. Nesta quinta-feira (26/09), porém, quando tentou novamente enganar a vítima, a autora foi detida pelos policiais, portando ainda um crachá com um nome falso.



Segundo os agentes, a mulher oferecia um cadastramento para fins de participação em um suposto clube de vantagens, até que, com os dados, contratava um empréstimo consignado em nome da vítima.

Ela foi conduzida à delegacia, onde foi autuada por tentativa de estelionato qualificado e falsa identidade.