Dorival convoca seleção para jogos contra Chile e Peru

O técnico Dorival Júnior convocou nesta, sexta-feira (27), os jogadores que defenderão o Brasil nos dois próximos jogos pelas eliminatórias da Copa do Mundo, contra Chile e Peru. As grandes novidades dessa lista ficam por conta da convocação do lateral Abner, do Lyon, da França; e do atacante Igor Jesus, do Botafogo.

Confira alista na integra:

Goleiros: Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nassr) e Ederson (Manchester City);

Laterais: Danilo (Juventus), Vanderson (Monaco), Abner (Lyon) e Guilherme Arana (Atlético-MG)

Zagueiros: Bremer (Juventus), Éder Militão (Real Madrid), Gabriel Magalhães (Arsenal) e Marquinhos (PSG);

Meio-campistas: André (Wolverhampton), Bruno Guimarães (Newcastle), Gerson (Flamengo), Lucas Paquetá (West Ham) e Rodrygo (Real Madrid);

Atacantes: Endrick (Real Madrid), Igor Jesus (Botafogo), Gabriel Martinelli (Arsenal), Luiz Henrique (Botafogo), Raphinha (Barcelona), Savinho (Manchester City) e Vinicius Junior (Real Madrid).

O Brasil enfrentará o Chile no dia 10 de outubro, em Santiago. Em seguida, no dia 15, a seleção receberá o Peru, no Mané Garrincha, em Brasília. Os jogos são válidos pela 9ª e 10ª rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo.

Essa é a quarta lista de convocados de Dorival desde que assumiu o cargo de treinador, em março deste ano. O técnico tem 10 jogos a frente do Brasil, com quatro vitórias, cinco empates e apenas uma derrota. A seleção ocupa a quinta posição na tabela atualmente.