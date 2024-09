Caminhada Onda Azul tem participação especial de Joel Santana no Centro do Rio

Um dos grandes nomes do futebol carioca e brasileiro, Joel Santana participou da Caminhada Onda Azul na manhã desta quinta-feira (26), pelas ruas no Centro do Rio. A concentração, às 10h30, aconteceu na Rua Uruguaiana e contou com a presença de admiradores e seguidores do Papai Joel, carinhosamente chamado no mundo da bola. Aos 75 anos, o ex-treinador, campeão pelos quatro grandes times cariocas, entre autógrafos, abraços e fotos, aproveitou o evento para divulgar o Canal do Joel que já conta com mais de 70 mil inscritos.



“As pessoas nos receberam bem e demonstraram carinho por nós. Acho que o objetivo da caminhada foi alcançado e espero que o carioca valorize quem faz política e tem projetos inclusivos de verdade como o Renato de Paula”, entusiasmou-se.

Leia também:

Policial Militar de folga é baleado após assalto em São Gonçalo



Saiba quem é o homem resgatado de ambulância do Corpo de Bombeiros por criminosos em Itaboraí

Presente na caminhada, Renato de Paula, ex-presidente da Suderj e amigo de Joel Santana, fez questão de mostrar a importância do treinador que, há cinco meses imortalizou os pés na Calçada da Fama do Maracanã:



“Foi uma alegria estar com o Papai Joel e perceber o quanto o futebol é uma paixão nacional, além, é claro, de uma importante ferramenta de inclusão nas esferas da sociedade. Joel é amado por todos os times e tê-lo nesta Onda Azul me enche de orgulho, ainda mais sabendo que um homem como ele ainda participa de eventos por amor ao Rio de Janeiro”.