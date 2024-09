Frente fria: previsão do tempo aponta queda de temperatura para o fim de semana; Confira

De acordo com os mapas meteorológicos do Clima Tempo, o avanço de uma frente fria irá trazer uma drástica mudança de temperatura para as cidades de São Gonçalo e Niterói neste fim de semana. A frente fria é impulsionada por uma massa de ar frio associada a um centro de alta pressão.

A instabilidade também traz a possibilidade de chuva para a região, já nesta sexta-feira (27), principalmente devido ao aumento de nuvens.

Confira a previsão:



SÃO GONÇALO

. Sexta-feira (27): Máxima de 29°C e mínima de 22°, a noite será nublada, com possibilidade de chuvisco

. Sábado (28): Com máxima de 24°C, mínima de 21°C e 89% de chance de chuva, o sábado será de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado também à tarde e à noite

. Domingo (29): Máxima de 26°C e mínima de 21°C. O domingo será de sol com algumas nuvens e a chance de chuva cai para 42%

NITERÓI

. Sexta-feira (27): Máxima de 30°C e mínima de 22°C. Dia será de sol com aumento de nuvens à noite e possibilidade de chuvisco

. Sábado (28): Máxima de 25°C e mínima de 21°C, o sábado será de sol com algumas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado, com 86% de chance de chuva

. Domingo (29): Máxima de 27°C e mínima de 20°C, o domingo será de sol com algumas nuvens e 38% de chance de chuva