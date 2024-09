Ponte Reformada Beneficia Pescadores Artesanais em Magé

A comunidade pesqueira da Praia do Limão, em Magé (RJ), recebeu uma ponte de atracação reformada, essencial para o embarque e desembarque da pesca artesanal local. A reforma foi viabilizada por uma parceria entre o Projeto Águas da Guanabara, a Colônia de Pescadores Z-9, a Federação dos Pescadores do Estado do Rio de Janeiro (FEPERJ) e a Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca e Aquicultura (CBPA).



Os próprios pescadores participaram diretamente da obra, que foi realizada em mutirão.



A presidente da Colônia Z-9, Elaine Cristina, entregou o novo equipamento durante uma cerimônia simples. Segundo ela, "a pesca artesanal é um importante setor da economia e com a reforma desse equipamento inúmeras famílias serão beneficiadas. Agradeço o apoio da FEPERJ, da CBPA e, principalmente, a parceria dos pescadores do Projeto Águas da Guanabara, que se organizaram em mutirão para tornar realidade o sonho de reconstrução da ponte".

Ela também reiterou que "sem o esforço de toda a comunidade, nada disso seria possível". Luís Cláudio, presidente da FEPERJ, destacou que a obra reflete o compromisso com os pescadores artesanais da região. Abrão Lincoln, presidente da CBPA, reforçou que a reforma é uma conquista importante para os profissionais da pesca, que antes lidavam com uma estrutura precária.



A nova ponte é um marco de união e dedicação da comunidade pesqueira de Magé