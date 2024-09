Homem é preso por maus-tratos a animais na Baixada Fluminense

Um homem foi preso em flagrante por policias da 4ª DP (Praça da República) em Queimados, na Baixada Fluminense, na última quarta-feira (25), por maus-tratos a animais. Segundo as investigações da delegacia, Jefferson Santos de Oliveira é suspeito de fazer cirurgias para cortar orelhas de cachorros, procedimento conhecido como conchectomia, que é proibido no Brasil e considerado crime previsto na Lei de Crimes Ambientais.

Em depoimento, Jefferson admitiu que fazia as cirurgias, cobrando entre R$ 300 e R$ 350 por elas. Ele afirmou, de acordo com a Polícia Civil, que após o corte das orelhas, ele mesmo fazia a sutura e indicava a medicação para a cicatrização.

O suspeito disse, ainda, que nunca estudou Medicina Veterinária e que aprendeu a fazer o procedimento assistindo a vídeos na internet. Segundo a polícia, Jefferson contou que atualmente estava aprendendo a fazer castração de animais, também com tutoriais on-line.



No imóvel onde o homem estava, foram apreendidos seis cães das raças bulldog francês, american bully e lulu da pomerânia. Um dos cachorros estava com uma ferida na orelha, devido a uma operação recente. Os policiais também encontraram no local equipamentos cirúrgicos, medicamentos de uso veterinário, seringas, agulhas e fios de sutura.

Os cães se encontravam em canis de pequenas dimensões, com pouca ventilação, sem água e alimentação e sem as carteiras de vacinação. Devido aos fatos, Jefferson recebeu voz de prisão em flagrante por maus-tratos.