Final feliz!: Família encontra jovem desaparecida em São Gonçalo

Chegou ao fim o drama dos familiares da estudante Ana Luiza de Almeida Mendes, de 16 anos, moradora do bairro Antonina, em São Gonçalo, que havia desaparecido após sair de casa, na tarde do último domingo (22). Após peregrinar por várias regiões da cidade, os parentes a localizaram no início da noite dessa quarta-feira (25), na casa de uma amiga, no Mutuá. A jovem estavam bem e ficou surpresa ao ser encontrada, mas concordou em voltar para casa.

Ela jovem decidiu sair de casa após desavenças com familiares sobre as companhias que habitualmente tinha. Em sinal de protesto, Ana Luiza fugiu de casa quando estava sozinha e a mãe havia saído para o trabalho. Ana Luiza chegou em estar na casa de outra amiga no Jardim Catarina, antes de ir para o Mutuá.

Logo depois que a estudante desapareceu, os parentes da jovem chegaram a fazer divulgações nas redes sociais sobre o caso, divulgado com exclusividade em 'O SÃO GONÇALO', na noite dessa terça-feira (24). O Disque Denúncia também abriu uma campanha para mobilizar a população em uma corrente de solidariedade para encontrar a jovem, que está em casa e passa bem.

