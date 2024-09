Com 5 sambas, Viradouro realiza semifinal de concurso de samba enredo com show de Délcio Luiz

No próximo domingo, 29, a Unidos do Viradouro vai realizar, às 16h, a semifinal do concurso que vai definir o samba-enredo da escola para o próximo Carnaval. As obras semifinalistas são as lideradas pelos seguintes compositores, já listados pela ordem de apresentação:

- Renan Gêmeo (Samba 11)



- Deco (Samba 10)



- Mocotó (Samba 24)



- Diego Thekking (Samba 17)



- Feital (Samba 01)



Além da disputa de samba, o domingo da Viradouro terá outra atração: show completo do cantor e compositor Délcio Luiz, com seus grandes sucessos, como "Gamei”, “Marrom Bombom”, “A Carta” e “Desliga e Vem”, abrindo o evento. O ingresso, à venda na secretaria da quadra, custa R$ 30. Informações: 21 - 2828-0658.

Semifinal com show de Délcio Luiz



Data: 29/09, domingo



Horário: 16h



Local: Quadra da Viradouro, Av. do Contorno, 16, Barreto, Niterói



Atrações: Show de Délcio Luiz



Ingresso (pista): R$ 30



Informações sobre mesas e camarotes: 21-2828-0658



Classificação etária: 6 anos