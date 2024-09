Movimento em São Gonçalo realiza campanha de prevenção ao suicídio

O Movimento de Mulheres em São Gonçalo (MMSG), através do Projeto Neaca Tecendo Redes, mobiliza o seu corpo técnico e intensifica os atendimentos na Campanha Nacional do ‘Setembro Amarelo’ em alusão ao combate e prevenção ao suicídio. Em 2024, o Ministério da Saúde (MS) lançou o lema ‘Se precisar peça ajuda’ para reforçar a importância do diálogo em torno do tema, incentivando a busca por ajuda em momentos de crise.

No Brasil, são registrados, aproximadamente, 12 mil suicídios todos os anos, segundo a pasta da Saúde. Uma realidade preocupante que tem afetado principalmente os jovens, pois, conforme o MS, o suicídio é a quarta causa de morte entre pessoas de 15 a 29 anos. Para a coordenadora geral de projetos e gestora do MMSG, Marisa Chaves, a instituição está preparada para evitar novas tragédias, realizando trabalho de prevenção e encaminhando os casos às instituições de referência.

“Estamos na campanha em combate e prevenção ao suicídio. Seguimos o lema ‘Se Precisar Peça Ajuda’ e, através do projeto Neaca Tecendo Redes, com o apoio da Petrobras, estamos realizando rodas de conversas e fazendo mensagens positivas que alcancem, sobretudo, aos adolescentes e jovens de 15 a 29 anos, e, os casos de autolesão, encaminhando às instituições de referência. Nosso objetivo é mostrar que existem formas de encontrar ajuda a tempo de evitar uma tragédia”, explica Chaves.

A campanha do Setembro Amarelo foi inspirada na história de Mike Emme, que cometeu suicídio, aos 17 anos, em setembro de 1994, nos Estados Unidos. Ele tinha um carro amarelo e, no dia do seu velório, os pais e amigos distribuíram cartões com fitas amarelas e frases motivacionais para pessoas que pudessem estar enfrentando transtornos mentais e emocionais.



Para Marisa Chaves, os dados são assustadores, mas a sociedade não pode se abster de falar sobre o tema. A gestora do MMSG alerta pais e responsáveis para identificarem os sinais e pedirem ajuda se necessário.



“Nós temos, em média, 12 mil suicídios por ano. Esse dado é assustador. Apesar do tabu, não podemos deixar de falar sobre o tema. Precisamos estar alertas e mobilizar a sociedade brasileira para identificar a tempo os sinais que comprometem a saúde das crianças, sobretudo adolescentes e jovens, para evitar que mais uma vida se perca. Muitas das vezes, a sociedade se silencia, não querendo discutir esse grave problema de saúde pública”, ressalta Marisa.

Em casos de prevenção à autolesão, as pessoas podem pedir ajuda ao Centro de Valorização da Vida (CVV) pelo telefone 188 ou acessar www.cvv.org.br/23 (Página eletrônica da CVV).

O projeto NEACA Tecendo Redes, iniciado em 2024, com a parceria da Petrobras, atende demandas relativas às violências domésticas e/ou sexuais. O projeto já abrangia os municípios de São Gonçalo e Itaboraí, e agora chega a Duque de Caxias com o objetivo contribuir para a promoção, prevenção e garantia dos direitos humanos de mulheres, crianças, adolescentes e jovens (até 29 anos).

Em caso de ajuda, o NEACA disponibiliza seus serviços, de segunda à sexta-feira, das 9h às 17hs, nos endereços e telefones abaixo:

NEACA (CAXIAS) – Rua General Venâncio Flores, 518, Jardim Vinte e Cinco de Agosto. (21 96750-3095).

NEACA (SG)- Rua Rodrigues Fonseca, 201, Zé Garoto. (2606-5003/21 98464-2179)

NEACA Primeira Infância (SG)- Rua Rodrigues Fonseca, 313, Zé Garoto. (21 96750-1595)

NEACA (Itaboraí)- Rua Antônio Pinto, 277, Nova Cidade. (21 98900-4246).