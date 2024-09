Fotógrafo brasileiro é finalista de prêmio internacional com foto de Ippon do próprio filho

Anderson Neves, fotógrafo da Confederação Brasileira de Judô (CBJ), é um dos 30 escolhidos que compete para ganhar na categoria amadora o World Sports Photography Awars, uma das principais premiações internacionais de fotografia esportiva. Anderson, tirou a foto do momento decisivo de uma luta, em que o judoca Ernane Neves, o próprio filho do fotografo deu um Ippon no adversário.

"Na posição de fotógrafo, eu necessito permanecer imparcial, independente do resultado eu não posso deixar as minhas emoções tomarem conta das minhas reações. Nessa foto propriamente dita, as condições para fotografar eram extremas. É um evento longo, o cansaço já estava batendo, mas a motivação era maior. Depois do registro, como todo fotógrafo, aguardei mais um pouco o desfecho da luta para ver se haveria reavaliação do golpe ou se ele (Ernane) iria comemorar, logo após fui ver o resultado obtido e já sabia que se tratava de ótima foto", disse Anderson Neves em entrevista.

A foto foi tirada durante a seletiva nacional de judô sub-21, realizado neste ano. A competição é fundamental para a formação de novos atletas para a seleção brasileira.

Leia também:

Mãe é presa por suspeita de envenenar filhos de 2 e 3 anos em Niterói

Agentes penais aprendem haxixe dentro de salsichas em presídio na Zona Oeste do Rio

"Então, é uma sensação um pouco estranha. A única coisa que eu tinha programado na minha vida sobre fotografia era registrar meus filhos em ação. Eu realmente nunca pensei que algo parecido iria acontecer, ainda mais na fotografia, estar entre os melhores do mundo ainda que na categoria “amador” é surreal", disse Anderson.

O julgamento é realizado por uma equipe de especialistas internacionais. As fotos selecionadas passarão por novos pleitos até a decisão final de primeiro, segundo e terceiro colocados, que acontecem nas próximas semanas. O painel de jurados seleciona o vencedor com base na habilidade técnica, diversidade, originalidade e criatividade da composição.

"Eu não imaginava chegar até aqui, mas se cheguei eu quero ganhar o título. Existem muitos critérios para que os jurados possam avaliar e extrair, de tantas fotos boas, as melhores. A minha foto está muito forte pois graças a tecnologia que temos, hoje você tem condições de ver o vídeo da luta e ver a foto feita, assim tem condições de perceber que foi necessária muita sensibilidade para capturar este movimento entre os atletas", finalizou o fotógrafo.