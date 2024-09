Governo do Estado avança com obra da Ponte do Pilar para melhorar mobilidade na Baixada Fluminense

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas (SEIOP), iniciou nesta terça-feira (24/09), o içamento das vigas centrais da Ponte do Pilar, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Com investimento de R$35,7 milhões, a obra vai reduzir o tempo de deslocamento em cerca de 35 minutos entre o bairro do Pilar e a Rodovia Washington Luiz (BR-040). Os trabalhos seguem a pleno vapor, com mais de 70% das intervenções executadas. A construção da ponte vai mudar a logística da cidade e melhorar o trânsito na rodovia Washington Luiz, beneficiando moradores e comerciantes da região.

A nova ponte, com 153,4 metros de extensão e 13 metros de largura, vai facilitar não só o tráfego de veículos, mas também garantirá mais segurança para ciclistas e pedestres. Serão duas pistas, passagem para pedestres e uma ciclovia. Atualmente, os trabalhos estão concentrados no eixo central da ponte, o trecho mais complexo da obra, em que será necessário cerca de três dias de execução. A etapa envolve o içamento de vigas de 44 metros de comprimento, que serão suspensas e apoiadas nos trechos já concluídos. São 16 vigas, sendo 8 em cada trecho, com 25 toneladas cada uma. Para executar o trabalho, as equipes utilizam caminhões guindastes de grande porte.

O secretário de Infraestrutura e Obras Públicas, Uruan Andrade, ressalta que é uma fase crucial da construção, pois exige precisão e cuidado redobrado para garantir a segurança e a durabilidade da estrutura.

A nova ponte, com 153,4 metros de extensão e 13 metros de largura, vai facilitar não só o tráfego de veículos, mas também garantirá mais segurança para ciclistas e pedestres | Foto: Michel Filho

"O compromisso do governo Cláudio Castro é entregar uma obra de qualidade, que realmente faça a diferença no dia a dia da população. Essa ponte será um marco não só para o município, mas para toda a Baixada, resolvendo problemas históricos de tráfego e integrando melhor os bairros."

A previsão é de que a ponte seja entregue à população até dezembro de 2024, beneficiando diretamente milhares de moradores e motoristas que utilizam diariamente essa rota. Com o avanço da obra, a cidade se prepara para reduzir o tempo de deslocamento e garantir mais segurança para quem transita pela área, especialmente em horários de pico.

O aposentado Francisco da Silva está ansioso para se beneficiar da intervenção. Ele conta que hoje o morador leva pelo menos 40 minutos para chegar ao hospital.

"Essa obra vai trazer muitos benefícios. Hoje, precisamos rodar 8 quilômetros para chegar na Washington Luiz e voltar. Com a ponte, isso vai cair para apenas 3 a 5 minutos. Quando alguém adoece é complicado, pois temos que fazer todo esse trajeto longo para chegar ao hospital."

Além de proporcionar mais fluidez ao tráfego, a nova ponte trará um impacto positivo no desenvolvimento econômico da região. Ela vai cruzar os canais do Pilar e Cintura, ligando a Rua Cinco de Julho, uma das principais vias do bairro, à BR-040, reduzindo os custos no deslocamento e fomentando o comércio local.

A moradora Gilma Ferreira, que vive próximo à obra, disse que sofria com alagamentos sempre que chovia no bairro e já percebe as mudanças. Ela faz planos para o futuro.

"Quando a ponte ficar pronta, vou montar uma barraquinha aqui na frente de casa. Minha filha vai comandar, vamos vender açaí, pastelzinho, o que for preciso."

A construção da ponte faz parte de um pacote de obras realizadas pelo Governo do Estado para melhorar a mobilidade e levar mais infraestrutura à Baixada Fluminense. Ao todo, os municípios da região receberam mais de R$1 bilhão de investimento para intervenções, que incluem contenção de encostas, drenagem e pavimentação em centenas de ruas.