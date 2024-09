Acidente com vítimas bloqueia parcialmente a BR-101, em Tanguá

Um acidente envolvendo dois carros e um caminhão causou transtornos na manhã desta terça-feira (24), no km 278,3 da BR-101, na altura do município de Tanguá, no Rio de Janeiro. O acidente ocorreu na via principal, próximo à entrada da cidade, em frente à Delegacia de Polícia, sentido Região dos Lagos.

De acordo com as primeiras informações, uma vítima moderada foi retirada de um dos veículos e encaminhada ao Hospital Darcy Vargas, em Rio Bonito. A identidade da vítima não foi divulgada, e seu estado de saúde está sendo monitorado. Ao todo, nove pessoas ficaram feridas.

Equipes de socorro e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) estão no local para prestar atendimento e gerenciar o tráfego, que segue com obstrução parcial, causando lentidão na via.



Em nota, a Arteris informou: "Por volta das 6h desta terça-feira (24), a Arteris Fluminense foi acionada para uma ocorrência na BR-101/RJ, região de Tanguá, envolvendo uma colisão entre quatro veículos – um Fiat Uno, um Jeep Renegade, um VW Voyage e um caminhão. Das nove vítimas atendidas no local, uma precisou de remoção pro Hospital Darcy Vargas, em Rio Bonito, com ferimentos moderados. As demais não se feriram. A faixa da direita da pista sentido Espírito Santo permaneceu interditada durante o atendimento à ocorrência e foi liberada por volta das 7h20. Houve registro de lentidão no local."

Ainda não há detalhes sobre as circunstâncias que provocaram a colisão.