Com 100% da capacidade o Sistema Imunana-Laranjal volta a abastecer o Leste Fluminense

O Sistema Imunana-Laranjal, que atende cidades como São Gonçalo, Niterói, Maricá e Itaboraí, voltou a operar com 100% da capacidade, desde a última terça-feira (17). A notícia veio depois que a captação de água teve que ser reduzida em 10%. A informação partiu da Companhia Estadual de Água e Esgoto (Cedae) e confirmada pelo jornal A Tribuna.

A concessionária que fornece água para a região Leste Fluminense, junto com a Cedae e o Instituto Estadual do Ambiente (INEA), seguiram várias medidas para diminuir os efeitos da seca, resultando em uma crise hídrica, por causa da queda no volume e água na captação.

Leia também:

Duda Santos e José Loreto são flagrados aos beijos no Rock in Rio

Preta Gil compartilha nova fase na luta contra o câncer

Por enquanto, as obras de desassoreamento do Canal de Imunana foram intensificadas, além disso, também foram instaladas bombas abaixo da Barragem do Rio Macacu, localizado em Guapimirim, com o objetivo de aumentar o volume de água para o tratamento.



Vale ressaltar que as medidas de emergência usadas pela Cedae irão continuar em vigor enquanto houver a estiagem, para reduzir o impacto da seca.