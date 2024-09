Dia Mundial Sem Carro atrai mais de 5 mil ciclistas em Niterói

Seja em grupo, em família ou mesmo sozinho, pedalar foi o verbo que reinou neste domingo (22). O Dia Mundial Sem Carro reuniu mais de 5 mil ciclistas em um percurso de aproximadamente 20 km, saindo do Centro em direção a Charitas e retornando. A Prefeitura de Niterói, em parceria com empresas e associações locais, promoveu o evento para reforçar a importância do uso da bicicleta, incentivando as pessoas a deixarem seus carros em casa e fomentando uma reflexão sobre os impactos da queima de combustíveis no meio ambiente e na qualidade de vida.

O prefeito de Niterói, Axel Grael, pedalou junto com os milhares de participantes e explicou o processo de transformação da cidade:

"No começo, diziam que não havia espaço para bicicletas em Niterói, mas sempre tivemos a convicção da vocação da cidade para a sustentabilidade e seguimos superando cada uma das etapas que fazem de Niterói, hoje, um lugar reconhecido no Brasil como uma cidade amiga da bicicleta. Já são 85 km de ciclovias. Parabéns, Niterói, e a todos os ciclistas. Que o mundo seja cada vez mais da bicicleta e sustentável", reforçou Grael.



O tradicional passeio é realizado anualmente pela Associação dos Ciclistas do Estado do Rio de Janeiro (ACERJ) e pela Bike Amazonas. Este ano, o evento contou também com o apoio do Polo Cicloviário Arariboia e da Coordenadoria Niterói de Bicicleta. Cláudio Amazonas, um dos organizadores da bicicletada, destacou os avanços de Niterói na área de mobilidade sustentável:

"Já são 40 anos de celebração do Dia Mundial Sem Carro. Esta é a segunda maior concentração de ciclistas do mundo. Só perdemos para Istambul. Hoje fizemos a maior bicicleta humana do Brasil. Tenho certeza de que muito já foi feito. Niterói é uma cidade referência nacional para o ciclismo e a mobilidade sustentável. Uma bicicleta é um carro a menos nas ruas. É o futuro, e não vamos mais retroceder", afirmou Cláudio.

O percurso seguiu do Centro, com partida na Praça da República, passando pela orla da cidade até o Túnel Charitas-Cafubá e retornando pela Avenida Roberto Silveira e Avenida Marquês do Paraná – onde está localizado um dos trechos cicloviários mais movimentados da cidade, com cerca de cinco mil passagens diárias.

Sueli Ribeiro, que saiu de Itaboraí com os filhos (de 2 e 4 anos) e o marido, contou que participa anualmente do evento e que já veio pedalando desde o município vizinho:

"Esta é a primeira vez com as crianças, porque são pequenos, mas meu esposo vem todo ano com um grupo grande, que geralmente ganha como a maior equipe uniformizada. A bicicleta faz parte da nossa rotina. No final de semana, o de quatro anos sai com o pai para fazer, pelo menos, 25 km. Eles têm esse costume e gostam muito. Todo dia eles andam de bicicleta. O pequeno, de dois anos, usa a bicicleta de equilíbrio, onde o maior também começou", disse Sueli.

O público estimado foi de mais de 5 mil ciclistas, incluindo alguns patinadores que se juntaram ao grupo durante o percurso.

A família Garcia, de Cachoeiras de Macacu, também participou da bicicletada. Helen e Flávio vieram com os filhos, Enzo e Laura, que seguiu na bicicleta tipo caroninha junto com o pai.

"Essa é nossa quarta vez em família neste evento. Compramos essa bicicleta para que a Laura possa nos acompanhar nas atividades, porque com a de rodinhas ficava difícil. Ela nos acompanha desde bem pequena, primeiro com as cadeirinhas. Sempre gostamos muito de andar de bicicleta", contou Helen.

Política pública de incentivo ao uso de bicicletas - Niterói é, segundo o Detran-RJ, o município do estado com o maior número de carros por habitante. Apesar disso, a cidade vem se destacando nos últimos anos pela implementação de políticas e infraestrutura voltadas ao uso da bicicleta, com a ampliação de ciclovias e ciclofaixas e, mais recentemente, pela disponibilização do serviço Nit Bike, no qual os cidadãos podem utilizar bicicletas gratuitamente.

O Dia Mundial Sem Carro surgiu em 1997, na França, e propõe que, no dia 22 de setembro, as pessoas utilizem alternativas de mobilidade, como andar a pé, de bicicleta, transporte público, ou incentivar a carona. O movimento se espalhou por mais de 740 cidades europeias e ganhou o mundo. No Brasil, a data é celebrada desde 2001.