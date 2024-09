Hasteamento das bandeiras marca início do Desfile de Aniversário de São Gonçalo; Videos!

Com a autorização do prefeito de São Gonçalo, Capitão Nelson, teve início o desfile cívico-militar em comemoração ao aniversário de 134 de emancipação política e administrativa do município, na manhã deste domingo (22).

A Rua Dr. Feliciano Sodré, fechada para o evento, está servindo de "passarela", para que as 19 escolas municipais, instituições civis e representantes das Forças Armadas, possam representar os diferentes setores da sociedade gonçalense.

O desfile também vai contar com a presença de policiais militares do 7º BPM, do Comando de Polícia Ambiental (CPAM) e do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão (RECOM); do Corpo de Bombeiros; da Tropa de Reforço da Marinha, do 11º Grupo de Artilharia em Campanha – Forte do Rio Branco, da Banda da Artilharia Divisionária da 1ª Divisão do Exército, de agentes da Guarda Municipal, integrantes da Associação dos Reservistas e Amigos do 1º Batalhão de Guarda AR1BG, entidades da sociedade civil, instituições assistenciais e motorizados.





Em frente à Prefeitura, foi montado um extenso palco para as autoridades locais, que acompanharam o festejo ao lado do prefeito Capitão Nelson (PL).



Representando a segurança pública em São Gonçalo, o comandante do 7° BPM, coronel Ângelo, acompanhou o início do desfile. Além dele, o deputado Altineu Cortez também subiu ao palco, antes mesmo das 8h.





Para o hasteamento da bandeira, foram convocados o Vereador Piero Cabral, presidente da câmara de vereadores e o prefeito Capitão Nelson Ruas.