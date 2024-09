Desocupação da UERJ tem confusão e estudantes detidos

A 13ª Vara de Fazenda Pública determinou a reintegração da posse da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) com a desocupação completa dos prédios ocupados pelos estudantes. Policiais do Batalhão de Choque da PM, na tarde desta sexta-feira (20), entraram na universidade e utilizaram bombas de efeito moral. A retirada dos universitários no Rio acabou levando um grupo estudantes da Uerj de São Gonçalo, às ruas, em outra manifestação, durante a tarde.

No Rio, três estudantes acabaram sendo detidos em um ônibus da Polícia Militar, por volta das 14h. O deputado federal Glauber Rocha, que estava no local para apoiar os alunos da UERJ, também foi detido. Eles foram encaminhados para a Cidade da Polícia. Testemunhas disseram que após a entrada da PM, por volta de 13h20 pelo portão 7, estudantes jogaram pedras e pedaços de madeira na direção dos agentes. Os policiais acabaram revidando as agressões.

Os alunos colocaram fogo em pneus na Avenida Rei Pelé, durante o confronto. Os estudantes que estavam do lado de fora da universidade tentaram entrar no local para apoiar os colegas. A situação ficou mais controlada por volta das 14h50. Mesmo assim, muitos estudantes ainda ocupavam o prédio principal da sede da UERJ.

Também houve protestos em frentes à Uerj do Paraíso, em São Gonçalo | Foto: Divulgação

Os alunos, que protestam e ocupam espaços no local desde julho por conta de cortes de benefícios, não cumpriram a decisão da Justiça que determinou a desocupação do prédio. Durante a semana, a juíza Luciana Losada já tinha decidido pela desocupação, mas com 24 horas de prazo para liberação da reitoria e das salas de aula.



Os estudantes descumpriram a primeira decisão judicial e seguiram ocupando os prédios da universidade. Houve confrontos entre seguranças e alunos, com portas quebradas e um aluno arrastado durante uma tentativa de invasão do campus. Os estudantes da Uerj em São Gonçalo aderiram à paralisação organizada pelos colegas no Rio, mas não houve ocupação dos prédios no Patronato desde o início do movimento.