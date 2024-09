Ícone dos potes de plástico, Tupperware, pede falência

Conhecida mundialmente por seus recipientes plásticos para armazenar alimentos, a Tupperware entrou com um pedido de falência. O motivo é a queda de popularidade e problemas financeiros encontrados nos últimos anos.

A presidente e CEO da Tupperware Brands Corporation, Laurie Ann Goldman, enviou um comunicado na noite da última terça-feira (17) explicando a situação: "Nos últimos anos, a posição financeira da empresa foi severamente impactada pelo desafiador ambiente macroeconômico."

A empresa buscará uma reestruturação no mercado, segundo Goldman: "Este processo tem o objetivo de nos fornecer flexibilidade essencial à medida que buscamos alternativas estratégicas para dar suporte à nossa transformação em uma empresa digital-first, liderada por tecnologia."

Historicamente a empresa vendeu aos consumidores apenas por meio das chamadas de vendas diretas, normalmente em "festas Tupperware", modelo semelhante a Avon, e só começou a vender na 'target' em 2022.



“A festa acabou para a Tupperware”, disse Susannah Streeter, chefe de dinheiro e mercados na plataforma de investimentos do Reino Unido Hargreaves Lansdown, em uma nota. “Ainda há uma chance de encontrar um comprador para o negócio, mas, com o plástico visto como longe de ser fantástico entre consumidores ecologicamente conscientes, revitalizar a marca será uma luta árdua.”



A marca, mesmo já possuindo um nome bastante conhecido, acabou se tornando menos popular entre pessoas mais jovens. Principalmente se comparada com alguns dos seus concorrentes. A situação da empresa se agravou em abril de 2023, quando divulgou em um processo regulatório que poderia sair do mercado. A empresa disse que se não encontrasse mais dinheiro, não teria condições de manter suas operações.

Quatro meses depois, a Tupperware respirou. Houve um acordo com seus credores para reduzir suas obrigações de pagamento de juros em US$ 150 milhões. Ela também garantiu US$ 21 milhões em novo financiamento, uma extensão no prazo para pagar cerca de US$ 348 milhões em dívidas e uma redução no valor da dívida que devia em cerca de US$ 55 milhões.

Mas, mesmo após o acordo, as finanças da empresa pioraram. Neste ano, a empresa fechou sua única fábrica, na Carolina do Sul, nos Estados Unidos. Isso resultou em 148 demissões. A empresa disse que buscaria aprovação do tribunal de falências para continuar operando. As ações da Tupperware despencaram 74,5% este ano e foram negociadas pela última vez a apenas US$ 0,51.