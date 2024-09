Governo do Estado do Rio assina cessão de imóvel para Instituto Vini Jr em São Gonçalo

Centro social deverá atender 5 mil pessoas do entorno do Porto do Rosa, em São Gonçalo - Foto: Layla Mussi/OSG

O governador Cláudio Castro assinou a cessão do terreno onde funcionava o antigo CIEP 045, no Porto do Rosa, em São Gonçalo, para o Instituto Vini.Jr. A formalização do contrato de cessão, válido por 10 anos, foi realizada nesta quinta-feira (19/09) no Palácio Guanabara. A iniciativa vai beneficiar cerca de 2 mil pessoas, entre crianças, adolescentes e seus familiares.



No acordo firmado, o Instituto Vini.Jr irá investir cerca de R$ 20 milhões para realizar as obras de recuperação e reforma do imóvel, que será utilizado para fins educacionais e sociais. No local, será construída a Cidade da Educação, que vai atender gratuitamente crianças de 4 a 5 anos com pré-escola integral e alunos do primeiro segmento do ensino fundamental em regime de contraturno.



"Eu fico honrado por ceder esse espaço para um projeto que vai contribuir muito para a educação das nossas crianças. O esporte é um instrumento muito potente e esta é uma parceria com grande alcance social", disse o governador Cláudio Castro.

Cláudio Castro assinou cessão de imóvel | Foto: Marcelo REgua/Governo do Estado do Rio

O chamamento público, aberto em junho deste ano, foi voltado exclusivamente para organizações sem fins lucrativos. O Instituto Vini.Jr foi o único participante e o projeto apresentado cumpriu todos os requisitos do edital. O projeto terá impacto direto na comunidade local, promovendo, além da educação, atividades esportivas e culturais.

"Todo o processo foi realizado com total transparência para ocupar um imóvel do Estado que estava sem uso há muitos anos. O período da cessão vale por dez anos e pode ser renovado. Este é um projeto inovador que certamente será referência e representa um grande presente para o Estado do Rio", destacou o secretário da Casa Civil, Nicola Miccione.



O Instituto Vini.Jr já atua, há três anos, no Estado do Rio de Janeiro e outros quatro estados, alcançando 25 escolas públicas, através da capacitação de professores e da implementação de metodologia que conecta o movimento e a linguagem do futebol como elementos facilitadores dos processos de ensino-aprendizagem. O objetivo é auxiliar no desenvolvimento de novas práticas pedagógicas que conectem os alunos ao espaço escolar e os ajudem a aprender mais e melhor.



"A Cidade da Educação do Instituto Vini Jr. será um grande laboratório de boas práticas para a educação pública. Nós vamos atender diretamente muitas crianças com educação de qualidade, mas, sobretudo, seremos um polo de inovação, que servirá para a formação continuada de profissionais de educação e para a criação e teste de novas práticas que fortaleçam a rede pública. Vamos continuar mostrando que o futebol pode ser muito mais do que uma prática desportiva", explicou o diretor-executivo do Instituto Vini.Jr, Victor Ladeira.