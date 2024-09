Centro de reabilitação do Instituto Anna Freud promove palestra sobre saúde mental

Na manhã desta quinta-feira (19), o centro de reabilitação do Instituto Anna Freud (Crearte), voltado a crianças e adolescentes com deficiência ou dificuldade de aprendizado e localizado no bairro da Tijuca, Zona Norte do Rio, realizou uma palestra sobre saúde mental. O evento tinha o objetivo de mostrar como as pessoas podem lidar com o estresse do dia a dia e trabalhar de forma produtiva.



PhD em bioquímica médica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e doutor em neurociência pelo Imperial College London, da Inglaterra, Renato de Paula palestrou sobre a importância de se ter uma mente em perfeitas condições para desenvolver habilidades pessoais e conviver com as dificuldades diárias.



“Conversamos com mães e responsáveis de pessoas com deficiências sobre saúde mental. Falamos sobre a importância da autogestão das emoções, da autodisciplina, da alimentação, do sono, das amizades e principalmente em se buscar ajuda quando os pensamentos intrusivos começarem a sabotar a nossa saúde mental”, contou Renato.



No fim da palestra, foi realizado uma atividade física com os presentes com o objetivo de mostrar que é preciso estar bem no físico, no emocional e no espiritual.

Leia também:

Estudante da UFF relata suposto caso de racismo durante revista no Rock in Rio; Video!

Homem tem morte bizarra após tentar separa dois hambúrgueres congelados com faca