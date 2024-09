Governo Federal avalia retorno do horário de verão para reduzir consumo de energia

O governo federal estuda o retorno do horário de verão para conter o aumento do consumo de energia e otimizar a geração de fontes solar e eólica, reduzindo a necessidade de usar as usinas hidrelétricas em momentos de pico.



Atualmente, metade da energia elétrica consumida no Brasil é produzida por hidrelétricas. Com as temperaturas elevadas e a escassez de chuvas no país, esse meio de geração de energia está sendo diretamente impactado. Outro fator é que, com o aumento do calor, o uso de eletrodomésticos como o ar-condicionado eleva o consumo de energia elétrica.

O horário de verão deixou de ser utilizado em 2019, após uma decisão do então presidente Jair Bolsonaro. Naquele momento, o argumento usado pelo governo era que economia de energia era pouca e que não havia motivos para continuar com a ação.



O que é o horário de verão?

Nos meses de verão, quando os dias são mais longos e quentes, adianta-se o relógio em uma hora. Dessa forma, quando as pessoas estão voltando para suas casas e começando a usar eletrodomésticos, não será necessário acender as luzes imediatamente, o que reduz a demanda de energia. Além disso, a iluminação pública será acionada mais tarde, o que contribui para o alívio da carga.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva será o responsável por tomar a decisão final, que não será apenas técnica, mas também política, uma vez que a adoção dessa medida altera a rotina da sociedade.