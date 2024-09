Everton Ribeiro 'chama' Gabigol para jogar no Bahia se sair do Flamengo

Mesmo com a lesão de Pedro, Gabigol continua perdendo espaço no Flamengo. O atacante ainda não acertou a renovação de contrato com o time. No meio de tudo isso, o meia Everton Ribeiro, que saiu do time rubro-negro no final do ano passado e iniciou sua jornada no Bahia, demonstrou o desejo de reviver a parceria com Gabriel.

Em entrevista à TNT Sports, Everton afirmou que o Bahia é um ótimo destino para o atacante. "É só falar que quer para a gente fazer uma ligação. Falo com o Cadu (Santoro, diretor de futebol) e ele dá um jeito. Gabi é um grande atacante, tem uma história linda no Flamengo. Se sair, que possa ir para um grande clube como o Bahia", destacou o meia. "E se chegar, vai nos ajudar muito. Tenho certeza de que ele tem muitos gols pela frente na carreira", completou.

História pelo Flamengo



Gabigol e Everton jogaram juntos pela clube entre 2019 e 2023, conquistando dois títulos de Libertadores (2019 e 2023) e outros dois de Brasileirão (2019 e 2020), além de uma Copa do Brasil (2022) e três Cariocas (2019, 2020 e 2021).

O meia deixou o Flamengo no final do ano passado, após não renovar o contrato com o clube, o mesmo caminho que deve acontecer com Gabigol.