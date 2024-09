Postes em condições precárias geram transtornos a motoristas e pedestres em São Gonçalo

Moradores dos bairros Colubandê e Nova Cidade, em São Gonçalo, estão aflitos com as más condições apresentadas por postes de energia elétrica, que oferecem risco iminente de queda.

No Colubandê, o poste localizado na Rua Capitão Juvenal Figueiredo está inclinado desde que foi atingido por um veículo, após uma batida. Segundo relatos de moradores que denunciaram o estado em que se encontra o poste, o acidente aconteceu há cerca de quatro meses, e, até então, nenhum reparo efetivo foi realizado para que o problema pudesse ser solucionado.

"O poste está praticamente caindo, está numa situação precária, podendo haver um acidente a qualquer momento", afirmou um morador que preferiu não ser identificado.



A vendedora Luciana, que tem um comércio na calçada onde o poste está localizado, afirmou viver em constante angústia diante do grave acidente que pode vir a ser provocado.

"A batida aconteceu há uns três meses, e aí saiu todo esse concreto da parte de baixo, mas com o passar do tempo e falta de reparos, o problema foi só piorando e hoje está nesse estado. Já tirei foto, liguei, tentei de tudo, mas ninguém nos ouve. Na última sexta-feira vieram aqui durante a noite e colocaram esse "remendo". Toda hora passa carro, passa gente pela calçada, e meu medo é soltar esse fio aí, o poste cair e matar alguém", afirmou a vendedora que trabalha no local há seis anos.

Enquanto isso, no bairro Nova Cidade, um outro poste, localizado na Rua Doutor Nilo Peçanha, também tem causado transtorno e preocupação aos que passam pelo local. A base da estrutura está totalmente destruída, o que aumenta a chance de possíveis acidentes.

Procurada, a Enel informou, em nota, que os dois postes estão incluídos no cronograma de reparos da distribuidora, com previsão de execução ainda este mês.

"Sobre o poste localizado na Rua Doutor Nilo Peçanha, a Enel Rio lembra que, após o abalroamento do mesmo, implantou um novo equipamento e está finalizando a migração de toda a rede para retirar o poste danificado. Com relação ao poste localizado na Rua Cap. Juvenal Figueiredo, a Enel Rio informa que instalou um recurso provisório que garante a segurança do equipamento até que o reparo definitivo seja executado", disse a nota.