Hospital Estadual João Batista Cáffaro ganha Certificação da Acreditação de Excelência ONA

O Hospital João Batista Cáffaro, em Itaboraí, recebeu nesta terça-feira (17) a Certificação da Acreditação de Excelência ONA. O Selo atesta que a unidade, que faz parte do Complexo de Saúde Alberto Torres, que engloba o Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT) e a UPA Colubandê, ambos em São Gonçalo, garante boas práticas de gestão e os elevados padrões de qualidade e segurança exigidos pelo Manual Brasileiro de Acreditação (MBA).

“O selo atesta que os conjuntos de práticas administrativas e assistenciais oferecidas pelo Complexo Hospitalar são adequados e estão alinhados aos mais recentes regulamentos de boas práticas. Vamos avançar no gerenciamento e resultado dos protocolos com apoio dos nossos colaboradores e dos pacientes, que nos ajuda na oferta de um serviço de excelência”, garante o diretor geral do Complexo de Saúde, Rafael Riodades.

A Certificação foi recebida com festa por médicos, enfermeiros, assistentes sociais, fisioterapeutas, nutricionistas e pessoal administrativo, higienização e manutenção. “É um orgulho muito grande. Nosso protocolo de atendimento é seguido com segurança, qualidade e humanização”, garante a gerente administrativa, Isabele Batistella.

Importante unidade de retaguarda da rede estadual de saúde, com 128 leitos, sendo 74 de enfermaria, 50 de Terapia Intensiva e quatro de unidade admissional, o Hospital Estadual João Batista Cáffaro, em Itaboraí, recebeu mais de quatro mil pacientes no ano passado.



O hospital é uma unidade de porta fechada e recebe apenas pacientes estabilizados nas urgências e emergências de outras unidades de saúde e que precisam completar ciclo de antibiótico, aguardam exames complementares para fechar diagnóstico ou vaga em leito de CTI.

Além da equipe médica e de enfermagem, o Hospital João Batista Cáffaro conta um uma equipe multiprofissional completa. Diariamente, os pacientes recebem a atenção dos fisioterapeutas, psicólogos, assistentes sociais, nutricionistas e dentista. Os pacientes também recebem cinco refeições balanceadas por dia.

O Complexo Hospitalar é o primeiro da rede estadual de saúde do Rio de Janeiro a receber este reconhecimento. “Não vamos parar por aqui. Vamos continuar buscando outras avaliações e outros níveis. É uma busca constante pela melhoria da qualidade nos serviços prestados à nossa população. Este selo não é somente para colocar na parede. Ele mostra que podemos avançar ainda mais. Muito obrigado a cada colaborador. Orgulho de cada um de vocês, agradeceu Raphael Riodades.