Funcionária de academia no Leblon denuncia aluno por injúria racial

Uma funcionária da Smart Fit localizada na Avenida Bartolomeu Mitre, no Leblon, zona sul do Rio, denunciou um aluno da academia de injúria racial. Segundo Alinny Silva do Nascimento de 21 anos, o homem teria pedido um pouco do cabelo dela para limpar um aparelho da academia. O caso ocorreu no dia 26 de agosto.

O homem que se apresenta como ex-atleta e palestrante, usou as redes sociais para negar as acusações e afirmou que elogiou o cabelo da funcionária: "Eu estava na academia ao lado da minha esposa e fiz um elogio. Eu perguntei para ela: 'Como eu faço para ter um cabelo lindo desse? O meu sonho é que minha filha tenha um cabelinho desse, igual ao seu, cheio de tranças'. E agora, acabei de chegar na academia e tinha uma intimação dela, é muita maldade. Deus tarda, mas não falha e na hora certa, Alinny, você vai receber seu troco", disse em vídeo.

O acusado acumula quase 70 mil de seguidores no Instagram e declarou que tomará as medidas cabíveis e que inclusive já havia realizado o registro de ocorrência por denúncia caluniosa.

Sônia Lima, advogada da jovem, afirmou que as imagens das câmeras de segurança mostram a funcionária conversando com o homem e em seguida deixa o local de cabeça baixa e chorando.

"Ele poderia ter usado a rede social dele para se retratar, mas não. A Alinny está muito abalada psicologicamente e não está conseguindo ir trabalhar. Ela é uma menina, só tem 21 anos e está passando por isso. Estou dando todo apoio e levando as informações necessárias na esperança que seja instaurado o inquérito policial e se faça Justiça. Não podemos deixar cair no esquecimento e virar estatística", relatou a advogada.

O caso foi registrado na 14ª DP (Leblon). Em nota, a Smart Fit informou que prestou total apoio à funcionária, que continua trabalhando na unidade, e que as medidas cabíveis em relação ao aluno foram tomadas assim que o incidente foi relatado.