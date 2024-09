Segundo pesquisa, brasileiros estão abrindo mão de cursos do ensino superior para apostar em bets

Segundo estudos realizados pela Educa Insights, estudantes estão deixando de cursar o ensino superior por comprometerem sua renda com as apostas online. A instituições privadas são atingidas e se preocupam. Por isso, encomendaram uma pesquisa e descobriram que 35% dos interessados em fazer uma graduação em 2024 não começaram o curso por conta dos gastos com as bets e plataformas de cassino virtual. O "jogo do tigrinho" é um dos mais famosos.

Daniel Infante, sócio-fundador da empresa responsável pela pesquisa, considera que isso atinja cerca de 1,4 milhão de pessoas: "Os grupos educacionais agora têm as bets como um novo concorrente."

As famílias que possuem renda de até R$ 2,4 mil por pessoa, esse indicador é ainda maior e chega até 39%. Quando se fala dos que ganham até R$ 1 mil per capita, o índice sobre para 41%. A pesquisa ouviu 10,8 mil pessoas de todas as classes sociais e de todas as regiões do Brasil que tem interesse em cursar o ensino superior.

De acordo com Magnho José, presidente do Instituto Brasileiro do Jogo Responsável (IBJR), que representa as principais casas de apostas do país, o Brasil vive um “hiato regulatório” que resultou numa “invasão de sites que não têm nenhuma preocupação com o apostador”.

Entre as medidas que entrarão em vigor a partir de janeiro de 2025, estão o estabelecimento pelo usuário do máximo a ser gasto por dia, o cadastro de apostadores com reconhecimento facial e o registro de empresas autorizadas a funcionar no país. Segundo o representante das bets, elas vão limitar jogadores que buscam nos jogos “um meio de vida em vez de entretenimento”. No entanto, o formato de cassinos on-line seguirá liberado.