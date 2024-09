Bombeiros buscam idosa soterrada em desabamento de imóvel em Cascadura

Na madrugada desta segunda-feira (16), uma casa de três andares desabou, resultando em um idoso ferido e uma mulher soterrada na comunidade Luiz Carlos Prestes, também conhecido como Morro do Juca, em Cascadura, na Zona Norte do Rio de Janeiro.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, Luiz Carlos da Silva, de 77 anos, foi socorrido e encaminhado ao Hospital Salgado Filho, no Méier, onde seu estado de saúde é estável. Já Creuza José Corrêa, de 77 anos, esposa de Luiz, ainda não foi encontrado.

O Centro de Operações Rio informou que o desabamento ocorreu na Rua Ferraz, próximo ao acesso à Rua Padre Telêmaco. Cerca de 30 militares de seis unidades, incluindo especialistas em busca e salvamento em estruturas colapsadas, contando também com o apoio de cães

Os agentes da Defesa Civil Municipal avaliaram a estrutura e constataram que a construção não teve acompanhamento técnico adequado. Outros imóveis da região foram vistoriados, resultando na interdição total de três casas e parcial de cinco. Equipes da Prefeitura foram acionadas para prestar assistência às vítimas.