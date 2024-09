Banco Central informa que uma pessoa tem R$ 11,2 milhões para sacar, do 'dinheiro esquecido'

Ferramenta do SVR mostra valores deixados para trás por clientes em instituições financeiras - Foto: Reprodução/Pixabay

Ferramenta do SVR mostra valores deixados para trás por clientes em instituições financeiras - Foto: Reprodução/Pixabay

O Banco Central (BC) do Brasil apontou que uma única pessoa tem pouco mais de R$ 11 milhões esquecidos no Sistema de Valores a Receber (SVR). A ferramenta mostra valores deixados para trás por clientes em instituições financeiras.

Entre pessoas jurídicas, o maior valor encontrado pelo BC foi de pouco mais de R$ 30 milhões. O Banco Central também informou que o maior saque de "dinheiro esquecido" foi realizado por uma única pessoa física até agora, no valor de R$ 2,8 milhões. O resgate aconteceu em julho de 2023, após uma consulta ao SVR.

O segundo maior saque por pessoa física foi no valor de R$ 1,6 milhão, em março de 2022. Em terceiro lugar, vem um saque de março de 2023, com valor de R$ 791 mil.

No caso de pessoas jurídicas, o maior saque já realizado aconteceu em março de 2023, onde foi resgatado o valor de R$ 3,3 milhões. O segundo lugar é um saque de R$ 1,9 milhão, em junho de 2023 e o terceiro lugar aconteceu em setembro deste ano. O valor recebido foi de R$ 610 mil.

Leia também:

➤ Homem é executado a tiros no meio da rua em Realengo

➤ Moradora de São Gonçalo procura por gato desaparecido

O único site no qual é possível fazer a consulta e saber como solicitar a devolução dos valores para pessoas jurídicas ou físicas, incluindo falecidas, é o https://valoresareceber.bcb.gov.br.



Via sistema do Banco Central, os valores só serão liberados para aqueles que fornecerem uma chave PIX para a devolução. Caso não tenha uma chave cadastrada, é preciso entrar em contato com a instituição para combinar a forma de recebimento. Outra opção é criar uma chave e retornar ao sistema para fazer a solicitação.

No caso de valores a receber de pessoas falecidas, é preciso ser herdeiro, testamentário, inventariante ou representante legal para consultá-los. Também é necessário preencher um termo de responsabilidade.



Após a consulta, é preciso entrar em contato com as instituições nas quais há valores a receber e verificar os procedimentos.