Homem é executado a tiros no meio da rua em Realengo

Um homem, ainda não identificado, foi executado a tiros no meio da calçada, na Rua Curitiba, em Realengo, Zona Oeste do Rio, na noite da última sexta-feira(13). A Polícia Civil está investigando o caso.

Policiais militares do 14°BPM( Bangu) foram acionados para ocorrência. No local, as autoridades encontraram o corpo do homem no meio da rua e isolaram a área para perícia da Polícia Civil.

De acordo com a Polícia Civil, as investigações estão em andamento para esclarecer o que aconteceu na noite do crime e encontrar os responsáveis pelo homicídio.

Esse não é o primeiro caso de homicídio que acontece durante a semana no bairro. Na última quinta-feira(12), três pessoas foram assassinadas em uma vila, localizada na Rua Silva Neto. Duas vítimas foram encontradas dentro de um carro e a terceira em uma casa da região.