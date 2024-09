Operação Torniquete: Polícia Civil prende 18 criminosos em três dias de ações

Em três dias de ações, a 2ª fase da Operação Torniquete já resultou na prisão de 18 criminosos. Entre os presos estão o chefe do tráfico do Complexo da Penha, na Zona Norte do Rio; um homem com nove anotações criminais que havia sido preso por envolvimento em um roubo de carga praticado em maio deste ano; e integrantes de uma quadrilha especializada em crimes da mesma natureza. As diligências contínuas da Polícia Civil e da Polícia Militar têm o objetivo de reprimir roubos de veículos e de cargas e diminuir os indicadores estratégicos de criminalidade.

Ainda no escopo da Torniquete, dois menores foram apreendidos, bem como drogas, armas, munições, rádios comunicadores e veículos com adulteração de sinal identificador. Um criminoso morreu em confronto com os agentes. Com ele, foram apreendidos arma e um bloqueador de sinal GPS (jammer). Os policiais também recuperaram uma carga de biscoitos avaliada em cerca de R$ 9 mil e cumpriram 11 mandados de busca e apreensão contra uma organização criminosa envolvida em roubo de cargas e receptação de telefone celular e aparelhos eletrônicos.

A 2ª fase da Operação Torniquete, que foi deflagrada na quarta-feira (11/09), tem o apoio da Secretaria de Segurança Pública (Sesp) e é realizada com base em investigações das Delegacias de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA) e Roubos e Furtos de Cargas (DRFC). As ações contam, ainda, com informações de inteligência e dados do Instituto de Segurança Pública (ISP).

Durante a primeira fase da operação, entre novembro de 2022 e setembro de 2023, houve queda nos índices criminais. Em julho de 2023, por exemplo, os roubos de cargas e de veículos na Região Metropolitana registraram os menores números de casos desde janeiro de 2019.

A Operação Torniquete é coordenada pela Subsecretaria de Planejamento e Integração Operacional (SSPIO) da Polícia Civil, por meio da DRFA e DRFC. Também participam das ações outras unidades do Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE) e delegacias distritais, além da Polícia Militar.