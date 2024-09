"Receitas de Sucesso": livro de gonçalense é destaque na Bienal de São Paulo

Aos 26 anos, o confeiteiro Patrick Santos, nascido e criado em São Gonçalo, acumula 10 anos de experiência no ramo. O jovem é idealizador criativo do Trick Cake, evento focado no setor confeiteiro e, atualmente, acumula mais de 335 mil seguidores nas redes sociais e mais de 8 mil alunos ao redor do mundo. Além disso, o livro ‘Receitas de Sucesso’, escrito por Patrick e publicado pela editora Proverbo, é um dos destaques no estande da editora na Bienal de São Paulo, que acontece até o dia 15 de setembro.

Patrick afirma que a obra reúne todos os conhecimentos de sua carreira.“Esse livro foi a construção da minha vida, tudo que aprendi e desenvolvi ao longo dos anos está eternizado nesta biografia-receituário”, resume o chef. O livro está disponível no estande da Proverbo (A84), com preço promocional.

O livro está disponível no estande da Proverbo (A84) | Foto: Divulgação

Na última edição do projeto Trick Cake, realizada em agosto, o confeiteiro apresentou novidades como o Reality de bolos ao vivo e a Sala do Cacau, explorando oportunidades no mercado do chocolate. O evento movimentou mais de R$ 500 mil, atraiu visitantes do Brasil e exterior, e contou com mais de 170 aulas e 50 marcas expositoras. Hoje, Patrick é referência nacional em bolos artísticos e cake design.

Patrick acumula 10 anos de experiência no ramo | Foto: Divulgação

Quem confirma a informação é a também confeiteira Mariângela, da Mary Cakes. Ela foi uma das participantes do Trick Cake que recebeu, além dos aprendizados, uma surpresa especial: uma batedeira profissional da Maná Equipamentos. “Quando eu digo que eu não sabia nem fazer um bolo, as pessoas se surpreendem. Mas eu recebi essa missão, como um propósito divino, e hoje faço bolo de pote, bolo de festa, sou especialista em chantininho, e no meu bairro, já sou reconhecida pelo meu trabalho”, conta ela, moradora de Angra dos Reis, que não se vê mais sem a confeitaria.

Para saber mais sobre o trabalho de Patrick, suas redes sociais são @cheffpatricksantos e @trickcake.