Secretaria da Mulher de Niterói toma posse em imóvel onde funciona o CEAM

Na última terça-feira (10), a Secretaria da Mulher de Niterói tomou posse do imóvel onde fica localizado o Centro Especializado de Atendimento à Mulher(CEAM Neuza Santos), no centro da cidade. O órgão, que está ativo há 21 anos e é o segundo do Brasil, oferece apoio às mulheres em situação de violência doméstica.

O CEAM Neuza Santos oferece acolhimento humanizado e suporte especializado por meio de uma equipe multidisciplinar, que inclui psicólogas, assistentes sociais e advogada, de forma totalmente gratuita. Além dos atendimentos, o projeto promove oficinas e atividades culturais e artísticas que têm o objetivo de garantir o empoderamento das mulheres e favorecer a sua recuperação e o seu crescimento pessoal. No ano de 2023, 2.987 atendimentos foram registrados pelo Órgão.

Até 2021, a Coordenadoria de Políticas e Direitos das Mulheres (CODIM) estava vinculada exclusivamente ao CEAM, porém já existia a Sala Lilás. Com a nova gestão iniciada naquele ano, a estrutura foi expandida para incluir novos equipamentos e desenvolver políticas e programas adicionais. Hoje, a Secretaria Municipal da Mulher conta com cinco equipamentos na cidade, uma ampliação que reflete o aumento dos atendimentos e o reconhecimento da comunidade em relação à qualidade e importância desses serviços.



O imóvel fica localizado na Rua Cônsul Francisco Cruz, 49, no Centro de Niterói e fica próximo de importantes instituições como a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) e o Juizado de Violência Doméstica e Familiar, ambos localizados a uma curta distância a pé.