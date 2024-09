Prefeitura de Niterói dá início à reforma da Cantareira

Na última terça-feira (10), o prefeito Axel Grael assinou a ordem para o início da reforma da Estação Cantareira, prédio localizado em São Domingos. O espaço será a sede de um novo Distrito de Economia Criativa e Inovação da cidade, um centro de formação em Audiovisual e espaço multiuso para eventos. A obra está orçada em cerca de R$ 40 milhões e tem previsão de duração de 18 meses.

De acordo com o atual prefeito, o local será um espaço multiuso. "Além de abrigar o polo com a parte de inovação da economia criativa, a nova Estação Cantareira será um espaço multiuso, com a flexibilidade que a gente precisa para diferentes tipos de aproveitamento. Com uma orientação muito cuidadosa do Depac, vamos recuperar mais esse patrimônio histórico de Niterói, assim como estamos fazendo com a Casa Norival de Freitas, no Centro, e com o Castelinho do Gragoatá", afirma.

Obra terá orçamento de 40 milhões de reais | Foto: Alex Ramos

O novo centro irá abranger empreendimentos de diferentes segmentos, como mentorias, negócios, formações e eventos técnicos. As atividades serão relacionadas a temas considerados prioritários da cidade, mapeadas pelo projeto de fortalecimento do ecossistema local da secretaria municipal de Ciência e Tecnologia, que deu origem ao AldeiaTech. As áreas com maior foco para o mapeamento são: saúde, tecnologia da informação e comunicação, economia criativa, economia do mar etransição genética.

O projeto busca dar maior flexibilidade ao espaço, para que ele seja usado em eventos e shows. A ideia foi pensado para privilegiar a manutenção das linhas originais da fachada da antiga estação das barcas. Durante a execução das obras, será desenvolvido o planejamento para a implantação do polo de formação audiovisual no local. No entorno do prédio, ficará o Museu do Cinema, onde junto ao complexo do Reserva Cultural, irá completar a grande vocação da região para atividades criativas.



O espaço é tombado pela Lei nº 1.063/92 | Foto: Alex Ramos

"O espaço da Cantareira sempre foi uma referência cultural para Niterói e agora continuará sendo. A revitalização da Cantareira vai dar ainda mais vida para a cidade e, principalmente, para todo o entorno do bairro de São Domingos, com novas oportunidades de empregabilidade e de um futuro melhor para a cidade", defende o secretário Executivo da Prefeitura, André Diniz.



A Estação Cantareira faz parte do conjunto arquitetônico e histórico do Bairro de São Domingos. O prédio foi desapropriado em dezembro de 2022, pelo valor de R$ 21 milhões, após aprovação da Câmara Municipal de Niterói. A sua restauração e disponibilidade para o uso público faz parte da proteção ao patrimônio histórico e artístico de Niterói, que inclui ainda as obras de restauração da Ilha da Boa Viagem, da Casa Norival de Freitas, do Cine Icaraí, do Castelinho do Gragoatá e do Casarão da Alameda São Boaventura. Este conjunto de obras representa o maior investimento em patrimônio histórico e cultural já realizado na cidade.