Prédios públicos do Rio serão iluminados em homenagem ao Dia do Médico-Veterinário

No dia 9 de setembro, data em que se comemora o Dia do Médico-Veterinário, pontos emblemáticos de várias cidades do estado do Rio de Janeiro serão iluminados em verde, numa iniciativa do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio de Janeiro (CRMV-RJ) para celebrar e valorizar o trabalho essencial desses profissionais. Entre os locais que receberão a iluminação especial estão a Câmara Municipal do Rio de Janeiro, a Câmara Municipal de Niterói, a estação da CCR Barcas em Charitas (Niterói), o Museu de Arte Contemporânea de Niterói (MAC), a Prefeitura de Teresópolis e a Prefeitura de Rio Claro, além do prédio da sede do CRMV-RJ, no Centro do Rio.

A ação integra os esforços da gestão 2023-2026 do CRMV-RJ, que tem como um dos pilares a valorização contínua dos médicos-veterinários e o reconhecimento de seu papel vital na promoção da saúde única – conceito que engloba a interdependência entre saúde humana, animal e ambiental. A iluminação dos monumentos é uma forma de dar visibilidade e força a esses profissionais, que atuam em diversas frentes, desde a prevenção de zoonoses até a segurança dos alimentos e o bem-estar animal. Ao iluminar prédios públicos e monumentos importantes, o CRMV-RJ busca conscientizar a sociedade sobre a importância do trabalho dos médicos-veterinários, ressaltando o impacto direto que eles têm na qualidade de vida de todos.

Leia também:

➢ Deolane Bezerra recebe habeas corpus, mas mãe permanece presa

➢ Partidos e candidatos têm até sexta-feira para prestar contas ao TSE

Ainda no dia 9 de setembro, o CRMV-RJ, em parceria com o Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor, realizará uma homenagem especial aos médicos-veterinários no monumento ao Cristo Redentor, a partir das 19h30. O evento contará com a iluminação do monumento em verde, simbolizando a dedicação desses profissionais à saúde animal e humana e ao bem-estar social. Durante a cerimônia, haverá também uma bênção aos médicos-veterinários, reafirmando o compromisso do CRMV-RJ em apoiá-los em sua missão de garantir a saúde única em todos os seus aspectos, e um coquetel especial.



Reconhecimento e valorização

A iniciativa de iluminar pontos turísticos e prédios públicos com a cor verde não é apenas um gesto simbólico, mas um movimento para fortalecer a visibilidade e a valorização da classe veterinária perante a sociedade. Os médicos-veterinários desempenham um papel indispensável em áreas como a saúde pública, ao desenvolverem vacinas e estratégias de controle de zoonoses, na segurança dos alimentos, ao garantirem a qualidade dos alimentos de origem animal, e na preservação da biodiversidade, ao atuarem na proteção de espécies ameaçadas.

Por meio dessa ação, o CRMV-RJ deseja destacar a relevância dos médicos-veterinários, cuja atuação vai muito além dos cuidados clínicos. Eles são fundamentais para a manutenção de um equilíbrio saudável entre humanos, animais e o meio ambiente, contribuindo para o bem-estar geral e a sustentabilidade do planeta. Essa mobilização busca reconhecer o impacto positivo desses profissionais em todos os aspectos da vida em sociedade, promovendo conscientização e engajamento por parte do público.