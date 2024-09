Problemas na rede de esgoto afeta moradores e lojistas na Trindade

Moradores e donos de lojas reclamam de um problema na rede de esgoto na Avenida Domingues, na Trindade. As informações são de que já são mais de 30 dias que a rede está entupida, atrapalhando o funcionamento do comércio da região e o dia a dia da população.

Um comerciante local afirmou que a rede de esgoto está completamente entupida e, até o momento, sem solução. O problema tem afetado o trabalho, fazendo com que, inclusive, funcionários não possam usar o banheiro. O cheiro forte também tem assustado possíveis clientes , afetando as vendas.

Leia também:

➢ Receita Federal e Polícia Federal apreendem cocaína na cueca de passageiro no Galeão

➢ Dia D: Detran.RJ destina um dia especial ao atendimento prioritário das pessoas com deficiência

A empresa Águas do Rio, concessionária responsável pela água e esgoto da cidade, informou, em nota, que vai enviar uma equipe para verificar a ocorrência. A concessionária reforça que está á disposição dos clientes por meio do 0800 195 0 195 que funciona para ligações ou mensagens via WhatsApp.