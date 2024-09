Governo do Rio lança app com mais de 2,5 mil serviços para o cidadão

O governador Cláudio Castro lança, nesta segunda-feira (09/09), às 11h, no Palácio Guanabara, o app “RJ Digital”. O aplicativo reforça o compromisso do estado com a inovação e a tecnologia, permitindo o acesso a mais de 2.500 serviços estaduais de diversas áreas como educação, saúde e segurança pública. A novidade utiliza Inteligência Artificial e já está disponível para iOS e Android.

Leia também:

Eleições 2024: Veja agenda dos candidatos a prefeito de SG, Niterói, Itaboraí e Maricá

São Paulo pede anulação de jogo contra Fluminense