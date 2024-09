Parques e praças de Niterói ganham novos brinquedos acessíveis

Crianças com deficiência ganharão mais opções de diversão nas praças e parques de Niterói. A Prefeitura iniciou a instalação de mais de 40 brinquedos adaptados nos bairros de Icaraí, Santa Bárbara, Maria Paula, Jurujuba, Ponta d’Areia, Largo do Marrão, Largo da Batalha e São Francisco. Na próxima terça-feira (10), às 10h, uma cerimônia no Campo de São Bento marca a inauguração dos novos equipamentos no local.

O valor total investido no projeto é de R$ 304 mil. Estão sendo instalados pela Prefeitura novos balanços, gangorras, gira-giras e jogos da velha adaptados para pessoas com deficiência.

O projeto é coordenado pela Secretaria Municipal de Acessibilidade, responsável por promover políticas públicas para as pessoas com deficiência em Niterói, que terá a missão de implementar, coordenar, monitorar e avaliar o funcionamento dos novos equipamentos.



Os brinquedos acessíveis vão ser implantados nos seguintes locais: Horto do Barreto; Campo de São Bento; Praça de Santa Bárbara; Praça de Maria Paula; Praça de Jurujuba; Praça da Ponta D’Areia; Praça do Largo Marrão; Praça Largo da Batalha; Praça do Descobrimento (Piratininga) e Praça da Capoeira (São Francisco).