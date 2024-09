Grupo Amanhecer é atração de roda de samba em São Gonçalo

O fim de semana será de muito samba na tradicional roda organizada pelos integrantes do Grupo Amanhecer no Espaço Cultural Mesa Redonda, na Rua Basileu Nogueira da Costa, no Campo Novo, em São Gonçalo, nesse domingo (08), a partir das 14h. Principal atração do evento, os músicos prepararam um show que inclui sucessos do samba e do pagode do passado e do presente.

O público que assistir ao show verá também as participações especiais do Mc Batata e do Dj Fabynho, que estarão no 'comando', com a tradicional música eletrônica nos intervalos da apresentação.

Será servido churrasco grátis antes das apresentações, em evento que terá a venda de bebidas a preços especiais. O Grupo Amanhecer é um dos mais tradicionais da região Leste Fluminense e surgiu em meados da década de 80, em Maria Paula, entre São Gonçalo e Niterói, tendo diferentes formações até os dias atuais.



O evento tem apoio cultural de Mário Constutor, Renatinho da Oficina, Sabor de Trigo, Tempero da Sogra e Astro Pizza.