Criadora de conteúdo erótico paga dívida e 'salva' ator ex "A Grande Família" de despejo

O ator Marcos Oliveira, o eterno Beiçola da "Grande Família", vem passando por dificuldades financeiras ao longo dos últimos anos, principalmente após o encerramento da série que marcou época na TV Globo. No último mês, o ator recebeu uma ordem de despejo para deixar o apartamento onde mora, em Botafogo, no Rio, por conta do atraso de três meses do aluguel. Surpreendentemente, uma nova 'amiga' do ator, que leva o mesmo nome artístico, resolveu fazer o pagamento de R$ 12 mil reais e quitar a dívida.

Martina Oliveira, de 21 anos, a 'dona' da boa ação, tinha um trabalho comum de carteira assinada quando decidiu vender conteúdo adulto nas redes sociais para conseguir uma renda extra. Aos poucos, a jovem se tornou uma das maiores criadoras desse segmento no país e atualmente ela possui 40 mil assinantes em seu canal, faturando cerca de R$ 450 mil mensais.

Quando começou a ficar conhecida, a jovem ganhou o apelido de "Beiçola" por conta de seu corte de cabelo. Porém, algo que começou como uma forma de insulto insulto se transformou em um bom marketing para ela. Martina acabou se intitulando nas plataformas como Beiçola do Privacy, que é uma das grandes plataformas de conteúdo sensual. Após adotar o nome, ela e o ator chegaram a se encontrar e criaram conteúdos humorísticos. Ele iriam, inclusive, dividir o palco em uma peça de teatro, mas o projeto não foi pra frente.

Após quitar a dívida de Beiçola, a gaúcha ainda irá doar ao amigo o valor referente aos dois próximos alugueis de seu apartamento. Vale lembrar que essa não é a primeira vez que Martina ajuda Marcos. A criadora de conteúdo já havia criado uma campanha na internet para pessoas enviarem ajuda financeira para o ator e, em outra ocasião, doou dinheiro para a alimentação dele.

Essa é a segunda ordem de despejo que o ator recebe. No início do ano passado ele também ficou três meses sem conseguir pagar o aluguel. Na ocasião, ele foi ajudado com uma doação de R$ 50 mil reais pela advogada e influenciadora Deolane Bezerra.

Marcos Oliveira reclama de não receber mais espaço no cenário do audiovisual. Seu último trabalho foi na novela "Deus Salve o Rei", em 2018. Em suas redes sociais ele constantemente pede a chance de trabalhar, seja na TV, cinema ou teatro. Para complicar seus problemas financeiros, o ator sofre de uma rara doença que tem altos custos de tratamento. Ele ainda afirma ter sido vitima de um golpe em que perdeu R$ 300 mil reais.