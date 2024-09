Cristo Redentor receberá iluminação especial em cerimônia pelo Dia do Médico-Veterinário

Cerimônia e Iluminação do monumento ao Cristo Redentor em verde pelo Dia do Médico-Veterinário - Foto: Divulgação

Cerimônia e Iluminação do monumento ao Cristo Redentor em verde pelo Dia do Médico-Veterinário - Foto: Divulgação

O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio de Janeiro (CRMV-RJ), em parceria com o Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor, vai realizar uma homenagem especial aos médicos-veterinários, em comemoração ao Dia do Médico-Veterinário, no dia 9 de setembro.

A cerimônia ocorrerá a partir das 19h30, com a iluminação do monumento ao Cristo Redentor em verde, simbolizando a importância e o compromisso dos médicos-veterinários com a saúde e o bem-estar animal e humano. Durante o evento, haverá uma Bênção aos profissionais da Medicina Veterinária.

Leia também:



Flamengo se afastou do título do Brasileirão após derrota para o Corinthians

Mulher que mora no McDonald's é solta pela Justiça após ser acusada de cometer injúria racial

Nesta data, será também lançado o novo site oficial do CRMV-RJ, projetado para ser mais intuitivo e de fácil navegação, oferecendo uma melhor experiência aos usuários.



Além da presidência do CRMV-RJ, composta pelo presidente Diogo Alves, pelo vice-presidente Júlio Israel, pela tesoureira Isabelle Campello e pelo secretário-geral Paulo César do Amaral, a diretoria do Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV) também marcará presença, reforçando a relevância e o reconhecimento da profissão no cenário nacional.

Os médicos-veterinários desempenham um papel fundamental na sociedade, atuando em áreas essenciais como saúde pública, segurança dos alimentos e preservação do meio ambiente. Sua contribuição vai muito além do cuidado com os animais, impactando diretamente na qualidade de vida das pessoas.

SERVIÇO:

Cerimônia e Iluminação do monumento ao Cristo Redentor em verde pelo Dia do Médico-Veterinário

Data: 9 de setembro de 2024

Horário: 19h30