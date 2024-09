Flamengo se afastou do título do Brasileirão após derrota para o Corinthians

O título do Brasileirão está cada vez mais distante do Flamengo. Após perder por 2 a 1 para o Corinthians fora de casa, neste domingo (1º), o rubro-negro se afastou ainda mais do líder do campeonato. De acordo com projeções da UFMG, as chances de o Flamengo se tornar campeão foram reduzidas para 5,4%.



O time atravessa um momento delicado, com diversos jogadores lesionados, e o técnico Tite lamentou essa situação após a partida. Ele espera que os dias de descanso durante a data FIFA ajudem os jogadores a se recuperarem. Entre os principais desfalques do clube nas últimas semanas estão Everton Cebolinha, Michael, Arrascaeta, Gabigol e Léo Pereira. No jogo contra o Corinthians, o lateral Varela também reclamou de dores no quadril.

Até o momento, o Flamengo apresenta uma das piores campanhas do returno, ocupando a 15ª posição na tabela. Em contraste, clubes como Fortaleza, Palmeiras e Botafogo aproveitam o bom desempenho e são os times com melhor aproveitamento no segundo turno. Ao longo de seis jogos, o Flamengo venceu apenas duas vezes, empatou uma e perdeu três, além de ter marcado sete gols e sofrido nove.



Após a data FIFA, o clube enfrentará uma sequência de jogos decisivos. O Flamengo volta a campo no próximo dia 12, disputando o jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil contra o Bahia, no Maracanã. Na partida de ida, venceu por 1 a 0 fora de casa. No dia 15, o rubro-negro enfrentará o Vasco. E, no dia 19, terá pela frente o Peñarol, do Uruguai, pelas quartas de final da Libertadores, também no Maracanã.