Grave acidente na Gávea deixa dois mortos e dois feridos na madrugada desta segunda-feira

Na madrugada desta segunda-feira (02), um grave acidente de carro na Gávea, Zona Sul do Rio de Janeiro, deixou dois mortos e dois feridos. O veículo, um Peugeot que transportava quatro homens, colidiu violentamente contra uma palmeira na Rua Mário Ribeiro, próximo à sede do Flamengo.

As vítimas fatais foram identificadas como Breno Carvalho de Sena, de 25 anos, e Igor Jacques Lima da Rocha, de 34, morreram no local. Os outros dois ocupantes, Fagner Ribeiro, de 24 anos, e Brendo Anerlino, de 26, foram socorridos e levados em estado grave ao Hospital Municipal Miguel Couto. Segundo as equipes de resgate, a condição de Fagner era delicado.

O acidente ocorreu por volta das 5h20. De acordo com testemunhas e informações preliminares da polícia, o carro vinha do Túnel Rebouças e seguia em direção à Barra da Tijuca quando o motorista perdeu o controle da direção. O veículo subiu no canteiro central e colidiu contra a árvore, resultando no trágico acidente.

Uma equipe da Polícia Civil esteve no local e realizou uma perícia para determinar as circunstâncias do acidente. As investigações seguem em andamento para apurar se houve imprudência ou falha mecânica.