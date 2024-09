Manutenção anual do Sistema Guandu-Lameirão é adiada pela Cedae

A manutenção preventiva do Sistema Guandu-Lameirão, que estava prevista para a próxima quinta-feira (5), foi adiada pela Cedae devido à onda de calor que atingirá o estado nas duas primeiras semanas de setembro. Para a realização do serviço, seria necessário desligar o sistema e interromper a distribuição de água, motivo pelo qual a manutenção foi remarcada para o dia 24 de setembro.

Em razão das altas temperaturas, que aumentam o consumo de água, a Cedae optou por adiar a manutenção para reduzir o impacto na população.

A decisão foi tomada em conjunto pela Cedae, pelas concessionárias responsáveis pela distribuição de água na Região Metropolitana, pela Agenersa (Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio) e pelos membros do Centro de Controle Operacional do Sistema de Saneamento do Estado.