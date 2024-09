Ônibus com 46 romeiros tomba na BR- 465, em Nova Iguaçu, deixando 16 feridos

Um ônibus de turismo que transportava 46 passageiros tombou às 21h50 deste sábado no KM Zero da BR-465, também conhecida como a antiga Rio-São Paulo, na altura de Nova Iguaçu, Baixada Fluminense. O veículo transportava romeiros da Paróquia dos Santos Anjos, localizada no Leblon, Zona Sul do Rio de Janeiro, que estavam retornando de uma peregrinação a Aparecida do Norte, em São Paulo.

O acidente deixou pelo menos 16 pessoas feridas, que precisaram ser atendidas em hospitais da região. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), 12 vítimas foram encaminhadas para o Hospital Geral de Nova Iguaçu, conhecido como Hospital da Posse, e outras 4 foram levadas para o Hospital de Seropédica. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde dos feridos.

O tombamento do ônibus resultou na interdição total da rodovia por quase seis horas, com o tráfego sendo liberado apenas às 3h45 deste domingo. A PRF investiga as causas do acidente e equipes de resgate estiveram no local para realizar os atendimentos e remover o veículo da via.



Motoristas que trafegavam pela BR 465 durante a ocorrência enfrentaram congestionamentos e precisaram seguir rotas alternativas até a liberação total da via.