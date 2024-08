Pinguins voltam para o mar após encalharem em praias do Rio

A presença de pinguins nas praias do sul e sudeste brasileiro é um fenômeno natural durante o inverno - Foto: Fabiano Veneza/Divulgação

A presença de pinguins nas praias do sul e sudeste brasileiro é um fenômeno natural durante o inverno - Foto: Fabiano Veneza/Divulgação

O Instituto Estadual do Ambiente (Inea) soltou dezenove pinguins da espécie Magalhães a 84km da costa do Rio, após eles terem encalhado nas praias do estado. A ação foi realizada depois dos animais serem resgatados e passarem pelos cuidados veterinários.

Com a devolução dos bichos à natureza, eles continuarão o processo migratório em direção ao sul do continente americano, na região do Chile e Argentina.

A ação, realizada em parceria com a Marinha do Brasil, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) e com o Instituto BW, mobilizou 42 profissionais.



A presença de pinguins nas praias do sul e sudeste brasileiro é um fenômeno natural e migratório que ocorre durante o inverno.