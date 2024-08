Coreógrafa Carlota Portella morre aos 74 anos

A coreógrafa Carlota Portella morreu neste sábado (31), aos 74 anos, no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pela escola de dança The Jazz, fundada por ela. A causa ainda não foi divulgada.

Carlota foi coreógrafa da abertura dos Jogos Pan-Americanos na cidade, em 2007.

Leia mais:

Diversos amigos e colegas de trabalho, como o coreógrafo Carlinhos de Jesus e a jornalista e apresentadora Fátima Bernardes, postaram homenagens em redes sociais.



"LUTO NA DANÇA!!! Meu coração está triste pois partiu Carlota Portella, uma das maiores representatividades da Dança no Brasil! Vai com Deus minha amiga, Papai do Céu te receba com muita luz enquanto aqui todos nós dançaremos sempre em tua homenagem e respeito!", escreveu Carlinhos.