"Sextou" com sol: previsão aponta tempo firme e temperaturas agradáveis para o fim de semana

As cidade de São Gonçalo e Niterói se preparam para receber dias de sol e temperaturas agradáveis neste final de semana, segundo dados do Climatempo.

Com o tempo firme e as temperaturas mais altas, a tendência é de que as praias da região recebam um grande número de banhistas, que poderão desfrutar destes dias ensolarados para praticar esportes, brincar com a criançada e descansar, tudo isso ao ar livre.

1/7 | Foto: Kiko Charret

2/7 | Foto: Kiko Charret

3/7 | Foto: Kiko Charret

4/7 | Foto: Kiko Charret

5/7 | Foto: Kiko Charret

6/7 | Foto: Kiko Charret

7/7 | Foto: Kiko Charret















Leia mais

Orquestra de Niterói faz campanha para custear viagem a Berlim

Receita paga nesta sexta quarto lote de restituição do IR 2024



Confira os detalhes da previsão do tempo:



São Gonçalo

- Sexta-feira (30): Máxima de 29°C e mínima de 14°C. O dia será de sol, sem nuvens no céu

- Sábado (31): Máxima de 29°C e mínima de 16°C. Tempo ensolarado com nevoeiro ao amanhecer. Durante a noite, céu limpo

- Domingo (1): Máxima de 32°C e mínima de 17°C. Dia ensolarado, com névoa ao amanhecer [

Niterói

- Sexta-feira (30): Máxima de 28°C e mínima de 15°C. Sol o dia todo, sem nuvens no céu. Durante a noite, céu continua sem nuvens

- Sábado (31): Máxima de 28°C e mínima de 17°C. Dia ensolarado, com nevoeiro ao amanhecer

- Domingo (1): Máxima de 31°C e mínima de 18°C. Dia também será de sol, com nevoeiro ao amanhecer